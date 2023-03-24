Так, Вірменія могла спеціально ратифікувати Римський статут, щоб унеможливити візити очільника Кремля. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Вірменія не хоче бачити у себе Путіна

Останнім часом між Єреваном та Москвою дуже погані відносини. Вірменія поступово "дрейфує" від російської сфери впливу до Європи.

Громадян країни можна зрозуміти, адже переважно вони вважають, що Росія їх зрадила. Тобто не підтримала і не виконала свої зобов'язання щодо конфлікту Вірменії з Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

Окрім того, це не перше подібне рішення країни щодо Росії. Воно дуже гарно вписується у ланцюжок останніх рішень. Мовиться про:

відмову брати участь у спільних навчаннях;

відмову підписувати фінальне комюніке, коли представники ОДКБ, включно з Владіміром Путіним, збиралися у Вірменії.

На думку Рейтеровича, "фінальним акордом" має бути скасування країною права на розташування у Вірменії російської військової бази в місті Ґюмрі. Тоді Єреван остаточно розірве відносини з Москвою та шукатиме собі інше майбутнє.

Це рішення про суд – сигнал Путіну. Можливо у нього з'явиться бажання перевірити на міцність рішення, якщо він скаже, що приїде. Однак такі візити узгоджуються попередньо і тепер влада Вірменії має залізобетонну відмазку,

– припустив політолог.

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