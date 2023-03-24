Так, Армения могла специально ратифицировать Римский устав, чтобы сделать невозможным визиты главы Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.
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Армения не хочет видеть у себя Путина
В последнее время между Ереваном и Москвой очень плохие отношения. Армения постепенно "дрейфует" от российской сферы влияния в Европу.
Граждан страны можно понять, ведь в основном они считают, что Россия их предала. То есть не поддержала и не выполнила свои обязательства касательно конфликта Армении с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Кроме того, это не первое подобное решение страны в отношении России. Оно очень хорошо вписывается в цепочку последних решений. Речь идет о:
- отказе участвовать в совместных учениях;
- отказе подписывать финальное коммюнике, когда представители ОДКБ, включая Владимира Путина, собирались в Армении.
По мнению Рейтеровича, "финальным аккордом" должна быть отмена страной права на расположение в Армении российской военной базы в городе Гюмри. Тогда Ереван окончательно разорвет отношения с Москвой и будет искать себе другое будущее.
Это решение о суде – сигнал Путину. Возможно, у него появится желание проверить на прочность решение, если он скажет, что приедет. Однако такие визиты согласовываются предварительно и теперь власти Армении имеют железобетонную отмазку,
– предположил политолог.
Рейтерович объяснил, почему Армения ратифицировала Римский устав: смотрите видео
Путин теряет влияние в Армении: что известно
- 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к масштабному вторжению в Нагорный Карабах. Ереван будет обращаться за помощью в ООН, если Москва не сможет соблюдать режим прекращения огня.
- Так, Россия теряет свое влияние в постсоветских странах из-за войны в Украине. Войска страны-агрессора не справляются с поставленными перед ними задачами.
- Дело в том, что Москва помогла Еревану договориться с Азербайджаном о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Кроме того, российские "миротворческие силы" дислоцировались там как дополнительная гарантия безопасности армян.
- Армения отказалась от руководящей должности в Организации договора о коллективной безопасности. Это также может свидетельствовать о желание страны дистанцироваться от России.