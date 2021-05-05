Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование уголовного дела, по которому наложили арест на так называемую "трубу Медведчука". Дело касается действий эксперта, которые позволили не отдать нефтепровод государству.

Бюро завершило расследование действий эксперта, на основании заключения которой суд отказал государству в признании права собственности на участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

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Результаты расследования НАБУ

Действия подозреваемой квалифицированы по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным следствия, эксперт сознательно составила ложное заключение, которое стало основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровненской области. Этот суд в августе 2017 года принял решение относительно "трубы Медведчука" в пользу компании "Прикарпатзападтранс".

К слову, о подозрении эксперту сообщили в феврале 2021 года.

Вопрос нефтепровода "Самара – Западное направление"