Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування кримінальної справи, за якою наклали арешт на так звану "трубу Медведчука". Справа стосується дій експертки, які дозволили не віддати нафтопровід державі.

Бюро завершило розслідування дій експертки, на підставі висновку якої суд відмовив державі у визнанні права власності на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

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Результати розслідування НАБУ

Дії підозрюваної кваліфіковані за статтею про зловживання службовими повноваженнями.

За даними слідства, експертка свідомо склала неправдивий висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області. Цей суд у серпні 2017 року ухвалив рішення щодо "труби Медведчука" на користь компанії "ПрикарпатЗахідтранс".

До слова, про підозру експертці повідомили в лютому 2021 року.

Питання нафтопроводу "Самара – Західний напрям"