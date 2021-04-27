"Трубу Медведчука" паливом може наповнити Росія чи Білорусь. Наразі у "Нафтогазі" ведуть перемовини і цей процес є доволі непростим.

Продавати свій ресурс і пускати частиною нафтопроводу "Самара – Західний напрям" може Росія чи Білорусь. Про це повідомив під час онлайн-конференції голова правління компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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Хто може наповнити "трубу Медведчука"

Втім, Коболєв зазначив: перемовини ще ведуться і альтернативних варіантів наповнення труби він би поки не хотів коментувати, оскільки це некоректно. Щодо перемовин з Росією і Білоруссю, то вони досить складні через політичний фактор. Проте він не є єдино важливим.

Я не думаю, що у цих перемовинах політичний фактор буде мати єдине значення, хоча дійсно він там присутній. Переоцінювати вплив певних домовленостей, особливо з Російською Федерацією, я думаю, важко,

– заявив Коболєв.

Зверніть увагу! Нещодавно на конкурсі Агентство з розшуку та менеджменту активів обрало управителя для "труби Медведчука". Ним стала Укртранснафта. На конкурс подали заявки лише дві компанії, другою з них була "ПрикарпатЗахідтранс", якій суд заборонив розпоряджатися цим активом.

Питання нафтопроводу "Самара – Західний напрям"