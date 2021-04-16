"Труба Медведчука": для нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" обрали управителя
Управителем частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" обрали Укртранснафту. Другим учасником конкурсу була компанія "ПрикарпатЗахідтранс", якій суд заборонив розпоряджатися цим активом.
Джерело:АРМА
Про результати конкурсу з відбору управителя для частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" повідомило Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
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Для "Самара – Західний напрямок" обрали управителя
У конкурсі брали участь 2 компанії – "Укртранснафта" і "ПрикарпатЗахідтранс", який керував цим трубопроводом раніше.
Перемогу здобула "Укртранснафта", яка і стала управителем нафтопроводу.
Переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови,
– заявили в АРМА.
Також там наголосили, що для ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" ухвалою Вищого антикорупційного суду України від 23 лютого 2021 року передбачена заборона на користування і розпорядження зазначеним активом.
"Укртранснафта" натомість має велику матеріально-технічну базу і кількість кваліфікованих фахівців.
На наступному етапі планують провести оцінку активів і укласти договір про управління між АРМА і "Укртранснафта".
Питання нафтопроводу "Самара – Західний напрям"
- 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- Тоді ж вирішили повернути в державну власність Нафтопровід "Самара – Західний напрям".
- Вже 21 лютого Володимир Зеленський ввів це рішення у дію.
- Згодом "Нафтогаз" дав згоду на те, щоб його дочірня компанія "Укртранснафта" прийняла на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", зокрема й частин нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".
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