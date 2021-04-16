"Труба Медведчука": для нефтепровода "Самара – Западное направление" выбрали управляющего
Управляющим части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" выбрали Укртранснафту. Вторым участником конкурса была компания "ПрикарпатЗападтранс", которой суд запретил распоряжаться этим активом.
Источник:АРМА
О результатах конкурса по отбору управляющего для части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" сообщило Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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Для "Самара – Западное направление" выбрали управляющего
В конкурсе принимали участие 2 компании – "Укртранснафта" и "ПрикарпатЗападтранс", который руководил этим трубопроводом ранее.
Победу одержала "Укртранснафта", которая и стала управляющим нефтепровода.
Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия,
– заявили в АРМА.
Также там отметили, что для ООО "ПрикарпатЗападтранс" по постановлению Высшего антикоррупционного суда Украины от 23 февраля 2021 года предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом.
"Укртранснафта" в то же время имеет большую материально-техническую базу и квалифицированных специалистов.
На следующем этапе планируют провести оценку активов и заключить договор об управлении между АРМА и "Укртранснафта".
Вопрос нефтепровода "Самара – Западное направление"
- 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- Тогда же решили вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара – Западное направление".
- Уже 21 февраля Владимир Зеленский ввел это решение в действие.
- Впоследствии "Нафтогаз" дал согласие на то, чтобы его дочерняя компания "Укртранснафта" приняла на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс", в том числе и частей нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
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