Управляющим части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" выбрали Укртранснафту. Вторым участником конкурса была компания "ПрикарпатЗападтранс", которой суд запретил распоряжаться этим активом.

О результатах конкурса по отбору управляющего для части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" сообщило Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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Для "Самара – Западное направление" выбрали управляющего

В конкурсе принимали участие 2 компании – "Укртранснафта" и "ПрикарпатЗападтранс", который руководил этим трубопроводом ранее.

Победу одержала "Укртранснафта", которая и стала управляющим нефтепровода.

Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия,

– заявили в АРМА.

Также там отметили, что для ООО "ПрикарпатЗападтранс" по постановлению Высшего антикоррупционного суда Украины от 23 февраля 2021 года предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом.

"Укртранснафта" в то же время имеет большую материально-техническую базу и квалифицированных специалистов.

На следующем этапе планируют провести оценку активов и заключить договор об управлении между АРМА и "Укртранснафта".

Вопрос нефтепровода "Самара – Западное направление"