"Нафтогаз" договаривается о наполнении "трубы Медведчука" с Россией и Беларусью
"Трубу Медведчука" топливом может наполнить Россия или Беларусь. Сейчас в "Нафтогазе" ведут переговоры и этот процесс является довольно непростым.
Источник:24 канал
Продавать свой ресурс и пускать частью нефтепровода "Самара – Западное направление" может Россия или Беларусь. Об этом сообщил во время онлайн-конференции председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
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Кто может наполнить "трубу Медведчука"
Впрочем, Коболев отметил: переговоры еще ведутся и альтернативных вариантов наполнения трубы, он бы пока не хотел комментировать, поскольку это некорректно. Что касается переговоров с Россией и Беларусью, то они достаточно сложны из-за политического фактора. Однако он не является единственно важным.
Я не думаю, что в этих переговорах политический фактор будет иметь единственное значение, хотя действительно он там присутствует. Переоценивать влияние определенных договоренностей, особенно с Российской Федерацией, я думаю, трудно,
– заявил Коболев.
Вопрос нефтепровода "Самара – Западное направление"
- 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Тогда же решили вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара – Западное направление".
- В 2017 году в результате неправомерного решения суда часть нефтепродуктопровода перешла Прикарпатзахідтрансу.
- Конечным владельцем компании является Анатолий Шефер, которого связывают с Медведчуком.
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