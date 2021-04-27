"Трубу Медведчука" топливом может наполнить Россия или Беларусь. Сейчас в "Нафтогазе" ведут переговоры и этот процесс является довольно непростым.

Продавать свой ресурс и пускать частью нефтепровода "Самара – Западное направление" может Россия или Беларусь. Об этом сообщил во время онлайн-конференции председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Кто может наполнить "трубу Медведчука"

Впрочем, Коболев отметил: переговоры еще ведутся и альтернативных вариантов наполнения трубы, он бы пока не хотел комментировать, поскольку это некорректно. Что касается переговоров с Россией и Беларусью, то они достаточно сложны из-за политического фактора. Однако он не является единственно важным.

Я не думаю, что в этих переговорах политический фактор будет иметь единственное значение, хотя действительно он там присутствует. Переоценивать влияние определенных договоренностей, особенно с Российской Федерацией, я думаю, трудно,

– заявил Коболев.

Обратите внимание! Недавно на конкурсе Агентство по розыску и менеджменту активов выбрало управляющего для "трубы Медведчука". Им стала Укртранснафта. На конкурс подали заявки только две компании, второй из них была "Прикарпатзападтранс", которой суд запретил распоряжаться этим активом.

Вопрос нефтепровода "Самара – Западное направление"