На "трубу Медведчука" претендуют 2 компании
Агентство по розыску и менеджменту активов 9 апреля завершило прием документов от компаний, желающих управлять нефтепроводом "Самара – Западное направление". Ведомство начало проверку возможных управляющих.
Источник:АРМА
Согласились принять на управление нефтепровод "Самара – Западное направление" только две компании. Обе из них украинские.
К слову Маникюрный салон не возьмет "трубу Медведчука" в управление, – заместитель председателя АРМА
Сейчас АРМА анализирует документы, которые прислали потенциальные управляющие.
Агентство должно оценить
- корректность оформления,
- соответствие участников квалификационным критериям,
- экономические предложения компаний,
- опыт и деловую репутацию на рынке.
С победителем конкурсного отбора заключат договор, на основании которого будет осуществляться управление активом.
Характеристики активов:
- объекты недвижимого имущества, здания, сооружения,
- технологические объекты и линейные участки, которые непосредственно задействованы в технологическом комплексе.
Нефтепровод "Самара – Западное направление" перешел в собственность государства
- 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- Тогда же решили вернуть в государственную собственность Нефтепровод "Самара – Западное направление".
- Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства. Но при содействии дочерней компании российского Транснефтепродукта этого не произошло.
- В 2017 году в результате неправомерного решения суда часть нефтепродуктопровода перешла ПрикарпатЗападТрансу.
- Конечным владельцем компании является Анатолий Шефер, которого связывают с Медведчуком.
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