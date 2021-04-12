Агентство по розыску и менеджменту активов 9 апреля завершило прием документов от компаний, желающих управлять нефтепроводом "Самара – Западное направление". Ведомство начало проверку возможных управляющих.

Согласились принять на управление нефтепровод "Самара – Западное направление" только две компании. Обе из них украинские.

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Сейчас АРМА анализирует документы, которые прислали потенциальные управляющие.

Агентство должно оценить

корректность оформления,

соответствие участников квалификационным критериям,

экономические предложения компаний,

опыт и деловую репутацию на рынке.

С победителем конкурсного отбора заключат договор, на основании которого будет осуществляться управление активом.

Характеристики активов:

объекты недвижимого имущества, здания, сооружения,

технологические объекты и линейные участки, которые непосредственно задействованы в технологическом комплексе.

Обратите внимание! АРМА не указывает названия компаний, которые хотели бы взять нефтепровод под свое управление. Впрочем, недавно глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания готова взять трубу под свое управление.

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