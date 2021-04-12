Агенство з розшуку та менеджменту активів 9 квітня завершило прийом документів від компаній, які б хотіли управляти нафтопроводом "Самара – Західний напрям". Відомство почало перевірку ймовірних управителів.

Зголосилися взяти на управління нафтопровід "Самара – Західний напрям" лише дві компанії. Обидві з них є українськими. До слова Манікюрний салон не візьме "трубу Медведчука" в управління, – заступник голови АРМА Наразі АРМА аналізує документи, які надіслали потенційні управителі. Агентство має оцінити: коректність оформлення,

відповідність учасників кваліфікаційним критеріям,

економічні пропозиції компаній,

досвід та ділову репутацію на ринку. З переможцем конкурсного відбору укладуть договір, на підставі якого буде здійснюватися управління активом. Характеристики активів: об’єкти нерухомого майна, будівлі, споруди,

технологічні об’єкти та лінійні ділянки, які безпосередньо задіяні у технологічного комплексу. Зверніть увагу! АРМА не зазначає назв компаній, які хотіли б взяти нафтопровід під своє управління. Втім, нещодавно голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявляв, що компанія готова взяти трубу під своє управляння. Нафтопровід "Самара – Західний напрям" перейшов у власність держави 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Тоді ж вирішили повернути в державну власність Нафтопровід "Самара – Західний напрям".

Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави. Але за сприянням дочірньої компанії російського Транснафтопродукту цього не сталося.

У 2017 році внаслідок неправомірного рішення суду частина нафтопродуктопроводу перейшла Прикарпатзахідтрансу.

Кінцевим власником компанії є Анатолій Шефер, якого пов'язують із Медведчуком.