На "трубу Медведчука" претендують 2 компанії
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Агенство з розшуку та менеджменту активів 9 квітня завершило прийом документів від компаній, які б хотіли управляти нафтопроводом "Самара – Західний напрям". Відомство почало перевірку ймовірних управителів.
Джерело:АРМА
Зголосилися взяти на управління нафтопровід "Самара – Західний напрям" лише дві компанії. Обидві з них є українськими.
До слова Манікюрний салон не візьме "трубу Медведчука" в управління, – заступник голови АРМА
Наразі АРМА аналізує документи, які надіслали потенційні управителі.
Агентство має оцінити:
- коректність оформлення,
- відповідність учасників кваліфікаційним критеріям,
- економічні пропозиції компаній,
- досвід та ділову репутацію на ринку.
З переможцем конкурсного відбору укладуть договір, на підставі якого буде здійснюватися управління активом.
Характеристики активів:
- об’єкти нерухомого майна, будівлі, споруди,
- технологічні об’єкти та лінійні ділянки, які безпосередньо задіяні у технологічного комплексу.
Нафтопровід "Самара – Західний напрям" перейшов у власність держави
- 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- Тоді ж вирішили повернути в державну власність Нафтопровід "Самара – Західний напрям".
- Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави. Але за сприянням дочірньої компанії російського Транснафтопродукту цього не сталося.
- У 2017 році внаслідок неправомірного рішення суду частина нафтопродуктопроводу перейшла Прикарпатзахідтрансу.
- Кінцевим власником компанії є Анатолій Шефер, якого пов'язують із Медведчуком.
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