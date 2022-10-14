Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что у России есть несколько кланов или другими словами — "башен Кремля", но по факту большая роль силовиков.

К теме Российская теория подрыва Крымского моста: Макарук объяснил, где наврала российская ФСБ

По его словам, там есть большая группа, в которую входит и глава Кремля Путин, и руководитель Роснефти Сечин, и секретарь СНБО России Патрушев, и руководитель ФСБ Бортников.

Бывший работник СБУ отметил, что они хотят выйти на первые роли в своей стране. Хотя предыдущие 20 лет эти люди были существенной силой и влияли на разные процессы.

Но теперь им хочется выходить на первые роли, которые сейчас занимают военные Шойгу, Герасимов и другие, хочется мировой славы, чтобы их все уважали и боялись. И они хотят перетянуть на себя руководство "спецоперацией". До этого они большие "зарубы" между собой через псевдореспублики,

– заявил Ступак.

Он говорит, что эти кланы соревновались, кто первым добежит до Путина, все расскажет, кто первым получит награду или наказание.

Полное интервью с Иваном Ступаком: смотрите видео



Суровикин может заменить Шойгу и стать министром обороны

"Сейчас они хотят "съесть" Шойгу окончательно. Клан силовиков и сторонников войны пока побеждает тех, кто хочет переговоров", — отметил эксперт.

Ступак рассказал, что командующий воздушно-космическими силами России Суровикин является приближенным человеком к Ковалеву, который занимает должность заместителя директора ФСБ.

И есть информация, что в ближайшее время в России сменят руководителя ФСБ Бортникова и его должность займет этот Ковалев, а его друг Суровикин может стать министром обороны. То есть мы видим увеличение влияния силовиков в России,

– заявил он.

К слову, Ступак отметил, что после того, как в июне его назначили командовать группировкой российских войск на Юге Украины, сразу же произошел удар по ТЦ в Кременчуге, а вскоре после этого – по центру Винницы.

Теперь история повторилась. Лишь 8 октября Суровикина назначили командующим оккупационными войсками, а уже 10 произошла крупнейшая ракетная атака по Украине с начала полномасштабной войны.