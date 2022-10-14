Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що у Росії є декілька кланів чи іншими словами – "башт Кремля", але по факту є велика роль силовиків.

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За його словами, там є велика група, до якої входить і глава Кремля Путін, і керівник Роснафти Сєчін, і секретар РНБО Росії Патрушев, і керівник ФСБ Бортніков тощо.

Колишній працівник СБУ зазначив, що вони хочуть вийти на перші ролі в своїй країні. Хоча попередні 20 років ці люди були суттєвою силою та впливали на різні процеси.

Але тепер їм хочеться виходити на перші ролі, які зараз займають військові – Шойгу, Гєрасімов та інші, хочеться світової слави, щоб їх всі поважали та боялися. І вони хочуть перетягнути на себе керівництво "спецоперацією". До цього вони великі “заруби” між собою через псевдореспубліки,

– заявив Ступак.

Він каже, що ці клани змагалися, хто першим добіжить до Путіна, все розповість, хто першим отримає нагороду чи покарання тощо.

Повне інтерв’ю з Іваном Ступаком: дивіться відео



Суровікін може замінити Шойгу і стати міністром оборони

"Зараз вони хочуть "з’їсти" Шойгу остаточно. Клан силовиків та прихильників війни поки перемагає тих, хто хоче перемовин”, – зазначив експерт.

Ступак розповів, що Суровікін, який командує повітряно-космічними силами Росії, є наближеною людиною до Ковальова, який займає посаду заступника директора ФСБ.

І є інформація, що найближчим часом в Росії змінять керівника ФСБ Бортнікова і його посаду займе цей Ковальов, а його друг Суровікін може стати міністром оборони. Тобто ми бачимо збільшення впливу силовиків у Росії,

– заявив він.

До слова, Ступак наголосив, що після того, як у червні його призначили командувати угрупованням російських військ на Півдні України, одразу ж відбувся удар по ТЦ у Кременчуці, а невдовзі після того – по центру Вінниці.

Тепер історія повторилася. Лише 8 жовтня Суровікіна призначили командувачем окупаційних військ, а вже 10 відбулася найбільша ракетна атака по Україні з початку повномасштабної війни.