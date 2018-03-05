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Арест экс-главаря "ЛНР" Плотницкого в России: ГПУ готовит запрос в РФ

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ГПУ готовит запрос в Россию по задержанию Плотницкого
ГПУ готовит запрос в Россию по задержанию Плотницкого / Фото из соцсетей

Генеральная прокуратура Украины направит в Россию запрос о задержании экс-главаря самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого и объявила его в розыск.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свободы".

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Отмечается, что Главная военная прокуратура ГПУ процессуально руководит расследованием по подозрению Плотницкого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 109 УК Украины (Распространение материалов с призывом к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Также, Плотницкий объявлен в розыск, а следственный судья дал разрешение на его задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей.

"Информация, которая была распространена в СМИ о задержании Плотницкого, будет проверена путем направления запроса в международно-правовую помощь компетентным органам Российской Федерации", - говорится в ответе ГПУ.

Ответ ГПУ на запрос "Радио Свободы"

Напомним, 23 ноября после переворота главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий уехал из оккупированного Луганска в Россию, где написал заявление об "отставке" по состоянию здоровья. 25 января появилась информация, что Плотницкого арестовала ФСБ якобы за "попытку сдачи Донбасса".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия терроризм ГПУ Игорь Плотницкий
Источник: 24 Канал
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