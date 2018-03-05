Арешт екс-ватажка "ЛНР" Плотницького у Росії: ГПУ готує запит до РФ

Генеральна прокуратура України направить до Росії запит про затримання екс-ватажка самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького та оголосила його в розшук.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит "Радіо Свободи".

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Зазначається, що Головна військова прокуратура ГПУ процесуально керує розслідуванням за підозрою Плотницького у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 109 КК України (Розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Також, Плотницького оголошено у розшук, а слідчий суддя дав дозвіл на його затримання з метою доставки до суду для розгляду клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Інформація, яка була розповсюджена у ЗМІ щодо затримання Плотницького, буде перевірена шляхом направлення запиту про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Російської Федерації", – йдеться у відповіді ГПУ.



Відповідь ГПУ на запит "Радіо Свободи"

Нагадаємо, 23 листопада після перевороту ватажок так званої "ЛНР" Ігор Плотницький виїхав з окупованого Луганська до Росії, де написав заяву про "відставку" за станом здоров'я. 25 січня з’явилася інформація, що Плотницького заарештувала ФСБ начебто за "спробу здачі Донбасу".