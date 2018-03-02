Арест Павла Гриба продлили еще на 2 месяца

Краснодарский суд постановил: украинца Павла Гриба содержать в СИЗО в России еще два месяца – до 4 мая. Несмотря на болезнь, Павел не получает надлежащей медицинской помощи.

Об этом сообщил отец подозреваемого Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

19-летний Павел Гриб находится под стражей в России уже более полугода. И все это время он не получает надлежащей медицинской помощи. Павел Гриб страдает от портальной гипертензии и требует специальных лекарств. Следователь доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у юноши никогда не было. В СИЗО все его жалобы на плохое самочувствие игнорируют. Никаких препаратов, даже купленных на средства отца, не дают.

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Также, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседание суда по делу Гриба, которое состоялось 2 марта 2018 года, не пустили даже украинских консулов.

Наших консулов ​​не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудовои системы. Это переходит все границы — нарушение всех международных норм,

— написал Павел Климкин в Twitter.

Напомним, Павел Гриб исчез в августе прошлого года в Беларуси. По его словам, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля. Потом — переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.