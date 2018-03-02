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Арешт Павла Гриба продовжили ще на 2 місяці

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Павло Гриб
Павло Гриб / kommersant.ru

Краснодарський суд постановив: українця Павла Гриба утримуватимуть в СІЗО у Росії ще два місяці – до 4 травня. Попри хворобу, Павло не отримує належної медичної допомоги.

Про це повідомив батько підозрюваного Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

19-річний Павло Гриб перебуває під вартою у Росії вже понад півроку. І весь цей час він не отримує належної медичної допомоги. Павло Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує спеціальних ліків. Слідчий доводить відсутність у Павла хвороби, надаючи суду довідки з такими гарними результатами, яких у юнака ніколи не було. В СІЗО всі його скарги на погане самопочуття ігнорують. Жодних препаратів, навіть куплених за кошти батька, не дають.

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Також за словами Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на засідання суду у справі Гриба, яке відбулось 2 березня 2018 року, не пустили навіть українських консулів.

Наших консулів не пускають на засідання суду у справі Павла Гриба в Краснодарі. Тотальне беззаконня та свавілля російської псевдосудової системи. Це переходить всі межі – порушення всіх міжнародних норм,
– написав Павло Клімкін у Twitter.

Нагадаємо, Павло Гриб зник торік у серпні в Білорусі. За його словами, його схопили невідомі на автостанції Гомеля. Потім - переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини політики Новини Росії Павло Клімкін СІЗО Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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