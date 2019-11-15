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      Писарук, который фигурирует в деле VAB банка, избрали меру пресечения

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      Арест Писарука – суд избрал меру пресечения Александру Писаруку
      Александру Писаруку избрали меру пресечения / 24 канал

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-замглаве Нацбанка в виде залога на сумму 5 миллионов гривен.

      Накануне соответствующее ходатайство в суд подало НАБУ. Детектив бюро присутствовал на заседании суда.

      Обратите внимание: САП сообщила о подозрении в деле VAB банка 8 людям.

      На суде Писарука поддерживали 5 защитников.

      За него готовы были поручиться 14 человек, среди которых – глава НБУ Яков Смолий, его заместители – Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко, экс-глава Райффайзен Банка Владимир Лавренчук, председатель инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, бывший президент "Киевстара" Петр Чернышов.

      Александр Писарук считает обвинения со стороны НАБУ и САП необоснованными и утверждает, что действовал в рамках закона.

      Что известно о Писаруке?

      11 ноября НАБУ задержало председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука. Он фигурирует в деле о присвоении стабилизационного кредита на сумму 1 млрд 200 миллионов гривен, который НБУ предоставил VAB банка в 2014 году.

      В то время Писарук был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, отвечал за банковский надзор.

      После объявления подозрения Писарука отпустили.

      Читайте также: Дело VAB банка: суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского

      Что известно о других фигурантов дела?

      • Детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о подозрении 8 человек в завладении 1,2 миллиарда гривен кредита банка.
      • Следственные судьи уже выбрали меры четырем подозреваемым по делу VAB банка.
      • Высший антикоррупционный суд арестовал экс-директора гендепартамента банковского надзора Нацбанка Аллу Шульгу на 2 месяца с правом внесения залога на сумму 15 миллионов гривен.
      • Под домашний арест на 60 дней отправили члена совета Нацбанка Николая Каленского.
      • Суд также избрал меру пресечения эксзаместителю председателя правления VAB банка Андрею Яцюте в виде ареста с правом внесения залога в размере 1,15 миллиона гривен.
      • Четвертого подозреваемого суд арестовал с возможностью внесения залога в размере 576,3 тысячи гривен.

      Интересно! Экс-владелец VAB Банка Бахматюк отрицает и подозрение, и сговор с эк-заместителем председателя НБУ Писаруком

      Что известно о деле VAB банка?

      • По данным следствия, в октябре 2014 года VAB банк обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
      • Нацбанк согласился, несмотря на то, что банк не предоставил всех необходимых документов.
      • В прокуратуре считают, что стоимость недвижимости, которую VAB банк дал Нацбанку в качестве залога, была завышена почти в 25 раз.
      • Через месяц банк признали неплатежеспособным, а впоследствии – ликвидировали.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Расследования НБУ Деньги Коррупция Арест Дело VAB банка Банки НАБУ САП
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