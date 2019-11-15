Писарук, который фигурирует в деле VAB банка, избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-замглаве Нацбанка в виде залога на сумму 5 миллионов гривен.

Накануне соответствующее ходатайство в суд подало НАБУ. Детектив бюро присутствовал на заседании суда.

Обратите внимание: САП сообщила о подозрении в деле VAB банка 8 людям.

На суде Писарука поддерживали 5 защитников.

За него готовы были поручиться 14 человек, среди которых – глава НБУ Яков Смолий, его заместители – Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко, экс-глава Райффайзен Банка Владимир Лавренчук, председатель инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, бывший президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Александр Писарук считает обвинения со стороны НАБУ и САП необоснованными и утверждает, что действовал в рамках закона.

Что известно о Писаруке?

11 ноября НАБУ задержало председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука. Он фигурирует в деле о присвоении стабилизационного кредита на сумму 1 млрд 200 миллионов гривен, который НБУ предоставил VAB банка в 2014 году.

В то время Писарук был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, отвечал за банковский надзор.

После объявления подозрения Писарука отпустили.

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Что известно о других фигурантов дела?

Детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о подозрении 8 человек в завладении 1,2 миллиарда гривен кредита банка.

Следственные судьи уже выбрали меры четырем подозреваемым по делу VAB банка.

Высший антикоррупционный суд арестовал экс-директора гендепартамента банковского надзора Нацбанка Аллу Шульгу на 2 месяца с правом внесения залога на сумму 15 миллионов гривен.

Под домашний арест на 60 дней отправили члена совета Нацбанка Николая Каленского.

Суд также избрал меру пресечения эксзаместителю председателя правления VAB банка Андрею Яцюте в виде ареста с правом внесения залога в размере 1,15 миллиона гривен.

Четвертого подозреваемого суд арестовал с возможностью внесения залога в размере 576,3 тысячи гривен.

Интересно! Экс-владелец VAB Банка Бахматюк отрицает и подозрение, и сговор с эк-заместителем председателя НБУ Писаруком

Что известно о деле VAB банка?