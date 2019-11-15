Писаруку, який фігурує у справі VAB банку, обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку. У рішенні суду йдеться про необхідність внесення застави на суму 5 мільйонів гривень без тримання під вартою.
Суд виділив 5 днів для внесення цієї суми. А також зобов’язав Писарука не виїжджати з Києва, не спілкуватися з іншими свідками у справі, здати паспорти та документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.
Прокурор просив більш суворих заходів, а саме взяття під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
Напередодні відповідне клопотання до суду подало НАБУ. Детектив бюро був присутній на засіданні суду.
Зверніть увагу: САП повідомила про підозру у справі VAB банку 8 людям.
На суді Писарука підтримували 5 захисників.
Суд обрав Писаруку запобіжний захід у вигляді застави 5 мільйонів гривень / 24 канал
За нього готові були поручитися 14 осіб, серед яких – глава НБУ Яків Смолій, його заступники – Катерина Рожкова, Олег Чурій, Дмитро Сологуб, Роман Борисенко, ексглава Райффайзен Банку Володимир Лавренчук, голова інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала, колишній президент "Київстару" Петро Чернишов.
Олександр Писарук вважає звинувачення з боку НАБУ і САП необгрунтованими та стверджує, що діяв у рамках закону.
Що відомо про Писарука?
11 листопада НАБУ затримало голову правління Райффайзен Банку Олександра Писарука. Він фігурує у справі про привласнення стабілізаційного кредиту на суму 1 мільярда 200 мільйонів гривень, який НБУ надав VAB банку у 2014 році.
У той час Писарук був першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, відповідав за банківський нагляд.
Після оголошення підозри Писарука відпустили.
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Що відомо про інших фігурантів справи?
- Детективи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили про підозру 8 осіб у заволодінні 1,2 мільярда гривень кредиту банку.
- Слідчі судді вже обрали запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі VAB банку.
- Вищий антикорупційний суд арештував ексдиректорку гендепартаменту банківського нагляду Нацбанку Аллу Шульгу на 2 місяці з правом внесення застави на суму 15 мільйонів гривень.
- Під домашній арешт на 60 днів відправили члена ради Нацбанку Миколу Каленського.
- Суд також обрав запобіжний захід ексзаступнику голови правління VAB банку Андрію Яцюті у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 1,15 мільйона гривень.
- Четвертого підозрюваного суд арештував з можливістю внесення застави в розмірі 576,3 тисячі гривень.
Цікаво! Ексвласник VAB Банку Бахматюк заперечує і підозру, і змову з ексзаступником голови НБУ Писаруком
Що відомо про справу VAB банку?
- За даними слідства, у жовтні 2014 року VAB банк звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.
- Нацбанк погодився, не зважаючи на те, що банк не надав усіх необхідних документів.
- У прокуратурі вважають, що вартість нерухомості, яку VAB банк дав Нацбанку як заставу, була завищена майже у 25 разів.
- Через місяць банк визнали неплатоспроможним, а згодом – ліквідували.