Писаруку, який фігурує у справі VAB банку, обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку. У рішенні суду йдеться про необхідність внесення застави на суму 5 мільйонів гривень без тримання під вартою.

Суд виділив 5 днів для внесення цієї суми. А також зобов’язав Писарука не виїжджати з Києва, не спілкуватися з іншими свідками у справі, здати паспорти та документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Прокурор просив більш суворих заходів, а саме взяття під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Напередодні відповідне клопотання до суду подало НАБУ. Детектив бюро був присутній на засіданні суду.

Зверніть увагу: САП повідомила про підозру у справі VAB банку 8 людям.

На суді Писарука підтримували 5 захисників.



Суд обрав Писаруку запобіжний захід у вигляді застави 5 мільйонів гривень / 24 канал

За нього готові були поручитися 14 осіб, серед яких – глава НБУ Яків Смолій, його заступники – Катерина Рожкова, Олег Чурій, Дмитро Сологуб, Роман Борисенко, ексглава Райффайзен Банку Володимир Лавренчук, голова інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала, колишній президент "Київстару" Петро Чернишов.

Олександр Писарук вважає звинувачення з боку НАБУ і САП необгрунтованими та стверджує, що діяв у рамках закону.

Що відомо про Писарука?

11 листопада НАБУ затримало голову правління Райффайзен Банку Олександра Писарука. Він фігурує у справі про привласнення стабілізаційного кредиту на суму 1 мільярда 200 мільйонів гривень, який НБУ надав VAB банку у 2014 році.

У той час Писарук був першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, відповідав за банківський нагляд.

Після оголошення підозри Писарука відпустили.

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Що відомо про інших фігурантів справи?

Детективи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили про підозру 8 осіб у заволодінні 1,2 мільярда гривень кредиту банку.

Слідчі судді вже обрали запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі VAB банку.

Вищий антикорупційний суд арештував ексдиректорку гендепартаменту банківського нагляду Нацбанку Аллу Шульгу на 2 місяці з правом внесення застави на суму 15 мільйонів гривень.

Під домашній арешт на 60 днів відправили члена ради Нацбанку Миколу Каленського.

Суд також обрав запобіжний захід ексзаступнику голови правління VAB банку Андрію Яцюті у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 1,15 мільйона гривень.

Четвертого підозрюваного суд арештував з можливістю внесення застави в розмірі 576,3 тисячі гривень.

Цікаво! Ексвласник VAB Банку Бахматюк заперечує і підозру, і змову з ексзаступником голови НБУ Писаруком

Що відомо про справу VAB банку?