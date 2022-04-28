Стоимость яхты около 200 миллионов долларов

Об этом заявил Павел Бульдович, руководитель отдела коммуникации Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами (АРМА).

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Бульдович рассказал, что в Хорватии правоохранители наложили арест на исполнение санкций для того, чтобы никто не совершил с яхтой какие-либо действия.

"После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА по разработке дорожной карты управления этим объектом. В настоящее время прокуратура расследует дело Медведчука, тогда как АРМА обеспечивает наиболее эффективный способ управления арестованными активами по этому делу", – сказал он.

Бульдович заявил, что яхту, вероятно, продадут на открытых торгах, а средства будут направлены в пользу государства.

В дальнейшем АРМА, вероятнее всего, обеспечит реализацию яхты на открытых торгах с направлением вырученных средств в пользу государства,

– отметил руководитель отдела коммуникации АРМА.

Что известно об аресте яхты Медведчука

По данным СМИ, 93-метровая яхта Royal Romance появилась у Медведчука в 2015 году: ее ориентировочная стоимость 200 миллионов долларов.

В начале марта 2022 года яхту арестовали в Хорватии. После этого в апреле суд передал ее в распоряжение АРМА.

Что касается самого Медведчука, то депутат в феврале 2022 года сбежал из-под ареста. После этого была проведена спецоперация и его задержали. Пока Медведчук под арестом.

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