Декларации открывают правду об активах кремлевского кума Виктора Медведчука, которые были скрыты от глаз общественности. Ему могут позавидовать арабские шейхи и богатые стартаперы Америки.

Українська політика була і залишається невичерпним ресурсом для збагачення. І ця історія могла би шокувати глядачів десь у Америці. Але в Україні це – норма. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Повернемося трохи в минуле. У серпні 2015 вперше на Лазуровому узбережжі Франції вперше серед еліти Монако, Ніцци та Канн з’явилася п’ятипалубна красуня-яхта Royal Romance довжиною 92,5 метра. Це – справді унікальний штучний витвір інженерного і дизайнерського мистецтва, який було побудовано на голландській королівській верфі Feadship.



Яхта Royal Romance / Фото SuperYacht Times

І лише зараз, через 5 років, завдяки системі електронних декларацій, ми знайшли офіційне підтвердження того, про що я говорив у 2015 році. Власником цього розкішного корабля є Віктор Медведчук.

Це вдалося встановити завдяки тому, що запроваджена нашим скликанням Ради система електронних декларацій зобов’язує політиків під загрозою кримінального переслідування показувати всі свої активи.

Тому родина Медведчука була змушена задекларувати офшорну компанію Fregata Marine Ltd. За цією малопомітною назвою ховався справжній скарб. На фірму записано одну з найдорожчих яхт у світі – Royal Romance орієнтовною вартістю 200 мільйонів доларів.



Віктор Медведчук / Фото РИА Новости

Така цифра мало що скаже глядачам. Для порівняння, саме за таку ціну намагалися продати флагман хімічної промисловості всього колишнього пострадянського простору – легендарний Одеський припортовий завод. Але не продали…

При чому, як виявилося, хоча Медведчук є членом парламенту України, а його кумами є керівництво Росії, їхні активи заховано в екзотичних країнах.

Так, сама офшорка, на яку зареєстровано яхту, зареєстрована на Маршаллових островах, де відсутній відкритий реєстр власників компаній. А плаває судно під прапором Бермудських островів.

Формально бенефіціаром офшорної компанії Fregata Marine Ltd є дружина Медведчука Оксана Марченко, оскільки він сам перебуває під санкціями США. А це означає, що будь-яка транзакція в доларах від його імені потрапляла би під жорсткий моніторинг Америки, що зрештою і змусило його переписати всі активи на дружину.



Віктор Медведчук і Оксана Марченко / Фото panoptikon.org

І, що парадоксально, в часи Порошенка американські санкції не лише не спровокували кримінального переслідування Медведчука, а навпаки – експрезидент створив тільки для нього можливість літати до Росії.

Що відомо про яхту

Параметри яхти вражають: довжина майже 100 метрів, 5 палуб. Гордістю яхти Медведчука є розташований на головній палубі басейн 4 на 12 метрів, який у разі потреби може бути спустошений за 3 хвилини.

Басейн закінчується водоспадом зі світлодіодною підсвіткою. Це найбільший басейн, який коли-небудь інсталювався на яхтах виробництва Feadship.

Внутрішній дизайн належить авторству Сеймура Даймонда, який також оформляв яхту Романа Абрамовича Eclipse.

Валова місткість яхти Медведчука складає 2900 тонн, вона включає просторі номери для 14 гостей і 22 членів екіпажу. Звичайно ж, є ліфт.

Яхта оснащена ультрасучасної системою стабілізації, яка зменшує ефект крену під час руху і підвищує комфорт під час стоянки.

На яхті встановлено 2 дизельні двигуни – 3 тисячі кінських сил кожен, а водні резервуари вміщують понад 55 тисяч літрів прісної води.

Зовнішній дизайн яхти Медведчука – авторства бюро De Voogt Naval Architects з нідерландського міста Гаарлем. Вдумайтеся! Вона будувалася близько 4 років. Судно виготовили на одній з трьох найдорожчих верфій в світі.

Вартість одного погонного метра такої яхти становить 2-2,5 мільйони євро. Ніхто не назве вам точну цифру, але ця нова яхта Медведчука коштує близько 180 мільйонів євро. Це захмарна вартість. Це більше, ніж весь особовий авіапарк Ахметова, який складається з трьох літаків – Аеробуса А-319 і двох "Фалькон".

Попередня яхта Медведчука

Раніше у Медведчука була інша яхта, яка називалася не Royal Romance, а просто Romance. І ця попередня яхта Медведчука, судячи з наявних в інтернеті фотографій, нагадувала плаваюче "Межигір'я". Навіть крани в санвузлах там виявилися однакові!



Санвузол яхти / Фото IBoats Boats for Sale

Як кажуть, саме на старій яхті Romance влітку 2008 року відбувалися таємні переговори Юлії Тимошенко і Віктора Медведчука про створення широкої коаліції з Віктором Януковичем, ухвалення нової Конституції і розподіл влади на 20 років вперед.

Гроші Медведчука

Усі ці описання розкошів Медведчука порушують просте питання – звідки у нього такі кошти. Адже ви не чули, щоб він придумав унікальне ноу-хау або хоча б володів будь-яким промисловим активом.

За його розповідями, всі активи були переведені в готівку та зберігалися в банку. І все життя в політиці він розповідав, що живе на заощадження з 1990-их, яких би не вистачило на 20 років!

Моя версія була і залишається незмінною – гроші Медведчука мають коріння на стику російської та української політики.

І не треба дивуватися, якщо колись ми також дізнаємося, що Медведчук був одним з комісіонерів угоди з продажу акцій Віталія Гайдука в "Індустріальному союзі Донбасу" російської державної корпорації "Зовнішекономбанк" (головою наглядової ради в той час був Путін), за які було сплачено понад мільярд доларів, проте до продавця дійшла лише частина цієї суми.

Також за часів Порошенка структури Медведчука пустили на ринок постачання вугілля з окупованих територій під виглядом Південноафриканського, а також оформили на його друзів дизельний трубопровід по території України, сировину в який забезпечувала Роснефть через швейцарські прокладки, також начебто пов”язані з Медведчуком.

І зараз Порошенку дуже зручно розповідати про реванш Медведчука, не згадуючи, що саме його спецслужби допустили ренесанс кремлівського кума. Але навіть ця частка на ринку дизеля та скрапленого газу в партнерів Медведчука з’явилися вже після купівлі яхти.

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Тож джерела коштів, сплачені за судно вартістю 200 мільйонів доларів, так і залишаються загадкою. Але я переконаний, що природа цих грошей стик української та російської політики. Що вкотре доводить – перебування Медведчука Верховній Раді є загрозою національній безпеці України.