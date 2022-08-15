По некоторым данным, активизировалась группировка, которая находится за спиной, то есть по другую сторону реки. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Политик отметил, что там есть 7 – 8 батальонов. Они намерены форсировать реку и, по словам Арестовича, коварно зайти в спину нашим.

Они (оккупанты – 24 канал) очень стараются, но у них ничего не получится,

– успокоил советник.

Бойцы остановили попытку оккупантов форсировать реку

Накануне, 13 августа, пограничники вместе с другими бойцами заметили врага на противоположной стороне реки Северский Донец. Наши защитники уничтожили 2 грузовика и личный состав оккупантов.

Кроме того, на одном из наблюдательных постов пограничники пресекли попытку вражеских диверсантов форсировать Северский Донец. Бойцы открыли огонь, после чего противник отошел с потерями.

В сводке Генштаба вечером 15 августа сообщили, что на Славянском направлении враг из артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Кроме того, россияне пытались штурмовать на направлении Довгенькое – Мазановка, но отошли без успеха.

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