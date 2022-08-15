За деякими даними, активізувалось угруповання, що перебуває за спиною, тобто по інший бік річки. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Політик зазначив, що там є 7 – 8 батальйонів. Вони мають наміри форсувати річку та, за словами Арестовича, підступно зайти в спину нашим.

Вони (окупанти – 24 канал) дуже стараються, але у них нічого не вийде,

– заспокоїв радник.

Бійці зупинили спробу окупантів форсувати річку

Напередодні, 13 серпня, прикордонники разом з іншими бійцями помітили ворога на протилежній стороні річки Сіверський Донець. Наші захисники знищили 2 вантажівки й особовий склад окупантів.

Крім того, на одному із спостережних постів прикордонники зупинили спробу ворожих диверсантів форсувати Сіверський Донець. Бійці відкрили вогонь, після чого противник відійшов із втратами.

У зведенні Генштабу ввечері 15 серпня повідомили, що на Слов’янському напрямку ворог з артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Крім того, росіяни намагались штурмувати на напрямку Довгеньке – Мазанівка, але відійшли без успіху.

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