Врагу удалось продвинуться почти на 5 километров на севере Харьковской области и Черниговской, ближе к Сумам. Об этом заявил Алексей Арестович на брифинге в офисе Президента.

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Кроме того, попытка наступления была на Волынском направлении. Однако там врагу уже дали отпор.

Арестович назвал такие продвижения врага "незначительными".

Как отметил Арестович, основные удары врагом были нанесены по военной инфраструктуре, аэродромам, составам ресурсов и в центре военного управления.

Первый удар провалился. Потери есть, но они не значительны и не снизили оборонную способность Украины,

– подчеркнул он.

По словам Арестовича, враг атаковал следующие направления:

Ивано-Франковск;

Хмельницкий;

Чернигов;

Харьков;

Киев;

Одесса;

Николаев;

Херсон;

Краматорск;

зону разграничения напрямую.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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