Ворогу вдалось просунутись на майже 5 кілометрів на півночі Харківської області та Чернігівській, ближче до Сум. Про це заявив Олексій Арестович на брифінгу в Офісі Президента.

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Крім того, спроба наступу була на Волинському напрямку. Однак там ворогу вже дали відсіч.

Арестович назвав такі просування ворога "незначними".

Як наголосив Арестович, основні удари ворогом були нанесені по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і в центрі військового управління.

Перший удар провалився. Втрати є, але вони не значні й не знизили оборонну здатність України,

– підкреслив він.

За словами Арестовича, ворог атакував такі напрямки:

Івано-Франківськ;

Хмельницький;

Чернігів;

Харків;

Київ;

Одеса;

Миколаїв;

Херсон;

Краматорськ;

зону розмежування безпосередньо.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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