О неудачах россиян рассказал на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал.

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Российские военные терпят неудачу

Оккупанты пытаются окружить наши войска в Попасной, Северодонецке и Рубежном, но им не удается;

в направлении Изюма на Славянск – не удается;

в Краматорске все попытки напрасны;

продвинуться в Авдеевку и Марьинку тоже не получается.

Хотя враг наносит мощные артиллерийские и авиационные удары, наши войска удачно маневрируют и отбивают атаки,

– рассказал Арестович.

Он добавил, что в направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжелые бои. Наши войска наносят удары по скоплению российской техники, пунктам управления и полевым складам.

Смотрите видео с брифинга Алексея Арестовича: