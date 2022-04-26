О неудачах россиян рассказал на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал.
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Российские военные терпят неудачу
- Оккупанты пытаются окружить наши войска в Попасной, Северодонецке и Рубежном, но им не удается;
- в направлении Изюма на Славянск – не удается;
- в Краматорске все попытки напрасны;
- продвинуться в Авдеевку и Марьинку тоже не получается.
Хотя враг наносит мощные артиллерийские и авиационные удары, наши войска удачно маневрируют и отбивают атаки,
– рассказал Арестович.
Он добавил, что в направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжелые бои. Наши войска наносят удары по скоплению российской техники, пунктам управления и полевым складам.
Смотрите видео с брифинга Алексея Арестовича: