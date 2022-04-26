Про невдачі росіян розповів на брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал.
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Російські військові зазнають невдач
- Окупанти намагаються оточити наші війська в Попасній, Сєвєродонецьку та Рубіжному, але їм не вдається;
- у напрямку від Ізюма на Слов'янськ – не вдається;
- у Краматорську всі спроби марні;
- просунутися в Авдіївку та Мар'їнку також не виходить.
Хоча ворог завдає потужних артилерійських та авіаційних ударів, наші війська вдало маневрують та відбивають атаки,
– розповів Арестович.
Він додав, що у напрямку Гуляйполя та Запоріжжя йдуть важкі бої. Наші війська завдають ударів по скупченню російської техніки, пунктам управління та польовим складам.
Дивіться відео з брифінгу Олексія Арестовича: