В некоторых регионах ситуация достаточно хорошая. В некоторых – сложная, но противник терпит значительные потери. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
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Что рассказал Арестович:
- Зона ООС – Наши подразделения стоят и укрепляют позиции на окраинах села Горловка, что отвлекает значительные силы и внимание противника.
- Мариуполь – держится, обстановка контролируемая,
- В направлении Херсон и Николаев противник вторые сутки пытается продвигаться, но терпит сокрушительные поражения и не может похвастаться ни одним тактическим успехом. В частности, Николаев 2 марта отбил воздушный десант, уничтожив его полностью.
- Запорожье, Энергодар – под контролем общины и военных, города готовы к обороне, обе АЭС в безопасности.
- Одесса держится и готова встречать врага в полной боевой готовности.
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