У деяких регіонах ситуація досить хороша. В деяких – складна, але противник зазнає значних втрат. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
До теми З нетерпінням чекаємо ворога, – захисники відреагували на кораблі, які прямують в Одесу
Що розповів Арестович:
- Зона ООС – Наші підрозділи стоять та укріплюють позиції на окраїнах Горлівки, що відвертає значні сили та увагу противника.
- Маріуполь – тримається, обстановка контрольована,
- В напрямку Херсон і Миколаїв противник другу добу пробує просуватися, але зазнає нищівних поразок і не може похвалитися жодним тактичним успіхом. Зокрема Миколаїв 2 березня відбив повітряний десант, знищивши його повністю.
- Запоріжжя, Енергодар – під контролем громади та військових, міста готові до оборони, обидві АЕС в безпеці.
- Одеса тримається і готова зустрічати ворога у повній бойовій готовності.
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