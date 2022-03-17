Арестович пошутил, что за него могут заступиться украинские женщины. Он отметил, что представители режима даже не могут нормально квалифицировать дело.

Ранее В Беларуси открыли уголовное дело против Арестовича

Арестович согласился с народной оценкой режима

Народ уже давно дал оценку нынешнему режиму в Беларуси. И я понимаю людей,

– подчеркнул Арестович.

Советник главы ОП отметил, что Беларусь участвует в военной агрессии против Украины, предоставляет свою территорию, военную и гражданскую инфраструктуру российским войскам. По заключению Международного суда ООН – россияне совершают геноцид украинского народа.

Дело Арестовичу "шьют" за его призыв к рельсовой войне. Сам советник Ермака говорит, что его обращение абсолютно законно с точки зрения международного права.

Смотрите утренний брифинг Алексея Арестовича: