Арестович пожартував, що за нього можуть заступитись українські жінки. Він зазначив, що представники режиму навіть не можуть нормально кваліфікувати справу.

Раніше У Білорусі відкрили кримінальну справу проти Арестовича

Арестович погодився з народною оцінкою режиму

Народ вже давно дав оцінку нинішньому режиму у Білорусі. І я розумію людей,

– наголосив Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що Білорусь бере участь у військовій агресії проти України, надає свою територію, військову та цивільну інфраструктуру російським військам. За висновком Міжнародного суду ООН – росіяни здійснюють геноцид українського народу.

Справу Арестовичу "шиють" за його заклик до рейкової війни. Сам радник Єрмака каже, що його звернення є абсолютно законними з точки зору міжнародного права.

Дивіться ранковий брифінг Олексія Арестовича: