Такое мнение озвучил 11 августа советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин Live". Важно отметить, что эксперты провели анализ улик и установили, что именно россияне обстреляли ЗАЭС 11 августа.

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оккупанты хотят спровоцировать ВСУ

Россияне пока не хотят повредить реакторы АЭС. В частности, это обусловлено тем, что они нанесут колоссальный ущерб и своим войскам. Поэтому они обстреливают территории у станции. “Им важны дым и картинка. Это нужно, чтобы сказать, что якобы украинские войска обстреливают”, сказал Арестович.

Также россияне постоянно бьют с территории ЗАЭС по Никополю. По мнению советника, таким образом россия хочет добиться ответного огня, который уже сможет зафиксировать современными средствами.

Примите во внимание! Обстрел произошел накануне Совбеза ООН по угрозам на атомной станции. Представитель России в очередной раз пытался обвинить Украину. Однако на заседании вполне доступно объяснили, почему ложная провозглашенная россиянином ложь.

Какие цели преследует кремль обстрелами ЗАЭС

Накануне также раздался призыв со стороны ООН демилитаризировать периметр вокруг Запорожской АЭС. То есть вывести большинство сил со станции и оставить там только минимальное количество охраны. Арестович считает, что это может потребоваться армии кафиров.

Это интересная история, потому что такой шаг может стать созданием уже второго окна в этой войне, где не должно быть боевых действий. Первыми были порты, откуда вывозили зерно. Это проявления несостоятельности русской армии продолжать наступление,

– предположил советник.

Он добавил, что не стоит считать, что это 100% является достижением целей кремля. Ведь демилитаризация определенных зон очень важна для мирового сообщества. В случае АЭС – в плане ядерной безопасности, в случае портов – предотвращение глобального голода.

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