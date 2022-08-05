Он сделал такой вывод в соответствии с данными, предоставленными его источниками. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин Live".

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Арестович сказал, есть ли угроза наступления из беларуси

Вероятно, речь о плановых мероприятиях белорусской армии, которые проводились с 22 июня по 1 июля. Тогда в Гомельской области, граничащей с Украиной, должны были собрать резервистов. Однако, как говорит Арестович, все произошло не совсем так.

90% не явилось по вызову за повестками. А 10%-м – не дозвонились. Вот и все. Они "не смогли",

– сказал советник.

Поэтому он еще раз акцентировал, что пока угрозы наступления из беларуси пока нет. Такое же мнение не раз высказывали и в ГУР. А в Генштабе заверили, что ситуацию мониторят и сообщат, если будет угроза наступления с севера. Однако по состоянию на 4 августа там не фиксировали создания ударных групп.

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