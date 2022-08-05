Він зробив такий висновок відповідно до даних, які надали його джерела. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live".

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Сказав чи є загроза наступу з білорусі

Ймовірно мовиться про планові заходи білоруської армії, які мали проводили з 22 червня по 1 липня. Тоді у Гомельській області, яка межує з Україною, мали зібрати резервістів. Однак, як каже Арестович, все сталося не зовсім так.

90% не прийшли за повістками. А 10% – не знайшли. Ось і все. Вони "не змогли",

– сказав радник.

Тому він вкотре акцентував, що наразі загрози наступу з білорусі поки немає. Таку ж думку не раз висловлювали й у ГУР. А В Генштабі запевнили, що ситуацію моніторять і повідомлять, якщо буде загроза наступу з півночі. Проте станом на 4 серпня, там не фіксували створення ударних груп.

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