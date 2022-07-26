Иметь там наиболее боеспособную группировку и продвинуться на километр за 90 дней – это нужно уметь, рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
Важно Обстрелы буквально повсюду: в ОВА рассказали о ситуации в Донецкой области
Подозреваю, что когда будет 350 день войны, я все еще буду говорить: штурмуют Долину, Богородичное, Святогорск и пытаются наступать на Славянск,
– отметил Арестович.
Ситуация на Славянском направлении
- В Генштабе ВСУ 25 июля сообщали, что на Славянском направлении – обстрелы. В частности, в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровно, Чеполь, Грушуваха, Мазановка.
- Кроме того, враг нанес авиационный удар вблизи Явирского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике.
- Оккупанты обстреливают и сам Славянск. Например, 22 июля били по жилым кварталам. Было 6 поврежденных пятиэтажек и несколько частных домов. Несколько человек пострадали.
- Украинские пограничники готовятся к "приему" оккупантов. Они роют шанцы, а параллельно раздаются взрывы.
Может заинтересовать – В ISW уверены, что россияне не смогут захватить Славянск или Бахмут: видео