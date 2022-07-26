Мати там найбільш боєздатне угрупування і просунутись на кілометр за 90 днів – це треба вміти, розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Підозрюю, що коли буде 350 день війни, я все ще казатиму: штурмують Долину, Богородичне, Святогірськ та намагаються наступати на Слов'янськ,

– зауважив Арестович.

Ситуація на Слов'янському напрямку

У Генштабі ЗСУ 25 липня повідомляли, що на Слов’янському напрямку – обстріли. Зокрема в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка.

Крім того, ворог завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.

Окупанти обстрілюють і сам Слов'янськ. Наприклад, 22 липня гатили по житлових кварталах. Було 6 пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків. Кілька людей постраждали.

Українські прикордонники готуються до "прийому" окупантів. Вони копають шанці, а паралельно лунають вибухи.

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