Так, Слов'янськ зараз – під постійним ударом. Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про 6 пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

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Обстрілювали касетними боєприпасами

За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Слов'янськ касетними боєприпасами. Мер міста Вадим Лях розповів, що пошкоджено багатоповерхівки у центрі міста, на вулиці Торській та на Артема.



Сліди від обстрілів / Фото з телеграму Павла Кириленка

Криленко також опублікував відео з місць обстрілів. Там видно розбиті багатоповерхівки та вирви на землі від боєприпасів.

Обстріли Слов'янська: що відомо

Слов'янськ – прифронтове місто. росіяни хочуть захопити його, тому обстріли посилюються щодня.

Наприклад, 19 липня російські військові накрили вогнем Слов'янськ. Окупанти вдарили по житлових будинках, де під завалами залишались люди. Згодом з-під завалів витягнули тіла двох людей.

15 липня Слов'янську також гатили з РСЗВ та випускали касетні снаряди. Загинула одна людина.

14 липня російські окупанти знову обстрілювали місто. Внаслідок атаки поранені 2 людей.

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