Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. Вона також зазначила, що усім постраждалим вже надали необхідну допомогу.
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"Станом на зараз, відомо про одного загиблого, щонайменше. Також, ще 5 людей отримали поранення різного ступеню важкості. Частину із постраждалих доправили до лікарні, ще двоє людей отримали допомогу на місці", – розповіла Ігнатченко.
Проте, за словами речниці Донецької ОВА, на жаль, Краматорськ – не єдина гаряча точка.
Під ракетним обстрілом опинився і Слов'янськ, щонайменше 4 ракети влучили у приватний сектор міста. Там також мовиться про одного загиблого та двох поранених,
– резюмує Тетяна Ігнатченко.
Що відомо про обстріли Краматорська та Слов'янська
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що у Краматорську прогриміли гучні вибухи. Близько 14 години росіяни вдарили авіаційними ракетами по центральній частині міста. Кириленко розповів, що відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.
Також Глава Донецької ОВА зазначив, що у житлових багатоповерхівках через обстріли виникли пожежі.
Що відбувається на сході України – ситуація на фронті
- У розвідці Міністерства оборони Великої Британії 19 липня повідомили, що росія надалі прагне повністю захопити Донецьку область. Для свого наступу на Донбасі окупанти продовжують задіювати номінально 6 окремих армій.
- Прогнозується, що оперативний темп та швидкість просування військ агресора, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.
- У Генштабі ЗСУ зранку 19 липня повідомили про ситуацію на фронті. На Донбасі російські окупанти продовжили поливати вогнем наших захисників.
- Зокрема, на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар'ївка.
- Окрім того, поблизу Верхньокам'янського окупанти завдали авіаудару. росіяни вели штурмові дії поблизу Спірного, але успіху не мали та відійшли. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається вести наступ в напрямку Григорівки, де бойові дії тривають досі.