Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. Она также отметила, что всем пострадавшим уже была оказана необходимая помощь.

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"По состоянию на данный момент известно об одном погибшем как минимум. Также, еще 5 человек получили ранения разной степени тяжести. Часть из пострадавших доставили в больницу, еще два человека получили помощь на месте", – рассказала Игнатченко.

Однако, по словам представителя Донецкой ОВА, к сожалению, Краматорск – не единственная горячая точка.

Под ракетным обстрелом оказался и Славянск, не менее 4 ракет попали в частный сектор города. Там также говорится об одном погибшем и двух раненых,

– резюмирует Татьяна Игнатченко.

Что известно об обстрелах Краматорска и Славянска

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что в Краматорске прогремели громкие взрывы. Около 14 часов россияне ударили авиационными ракетами по центральной части города. Кириленко рассказал, что известно минимум об одном погибшем гражданском.

Также Глава Донецкой ОВА отметил, что в жилых многоэтажках из-за обстрелов возникли пожары.

Что происходит на Востоке Украины – ситуация на фронте

В разведке Министерства обороны Великобритании 19 июля сообщили, что россия в дальнейшем стремится полностью захватить Донецкую область. Для своего наступления на Донбассе оккупанты продолжают задействовать номинально 6 отдельных армий.

Прогнозируется, что оперативный темп и скорость продвижения войск агрессора, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

В Генштабе ВСУ утром 19 июля сообщили о ситуации на фронте. На Донбассе российские оккупанты продолжили поливать огнем наших защитников.

В частности, на Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка.

Кроме того, вблизи Верхнекаменского оккупанты нанесли авиаудар. россияне вели штурмовые действия вблизи Спорного, но успеха не имели и отошли. В Генштабе ВСУ отметили, что враг пытается вести наступление в направлении Григорьевки, где боевые действия продолжаются до сих пор.

Смотрите видео о последствиях ракетных ударов по Краматорску и Славянску.