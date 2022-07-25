Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. Вона каже, що обстріли в області лунають не лише в гарячих точках, де тривають бої, а всюди.
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За її словами, 25 липня ворог знову накрив Краматорськ, були обстріли і в Костянтинівці.
Також від обстрілів загинула людина в Мар’їнці, ще одна людина загинула в Соледарі, в Авдіївці є поранені тощо. Такі обстріли в нас щодня,
– зізнається Ігнатченко.
Речниця Донецької ОВА наголосила, що про безпеку та нормалізацію ситуації говрити зараз не можна. Росіяни вдаються до тактики терору мирного населення.
"На лінії фронту, де стоять українські захисники, все без змін – ЗСУ міцно тримають свої позиції і здавати їх не збираються", – додала вона.
Ігнатченко розповіла про наслідки обстрілів на Донеччині. Зокрема, вже пошкоджено чи зруйновано понад 65 тисяч будинків, як приватних, так і багатоповерхівок. Також пошкоджена половина освітніх закладів із 500.
Ігнатченко про масовані обстріли та ситуацію на Донеччині:
Ситуація на Донеччині: останні новини
- російські загарбники не полишають спроб наступу на Донеччині. Але оскільки це не вдається, то окупанти продовжують просто бити по позиціях ЗСУ та обстрілювати населені пункти.
- 25 липня окупанти завдали авіаударів поблизу Вуглегірської ТЕС, яку вони намагаються взяти під свій контроль. Також під обстріли потрапили Соледара та Покровський. Таким чином ворог намагається бодай якось просунутись вперед, спробувавши знищити позиції наших військових.
- Не минулось і без штурмових дій. Так, ворог спробував просунутись у напрямку Вершина – Луганське. Але це завдання окупанти виконати не змогли. Тож після провалу змушені були відійти.
- Водночас триває наступ у напрямку Миронівське – Луганське. Там усе ще ведуться бойові дії.
- У планах ворога – наступ і на Слов'янськ. Але втілити у життя це бажання вкрай непросто, тож окупанти просто продовжують активно обстрілювати наших військових на цьому напрямку.
- Окупанти також намагались штурмувати напрямки Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. Але й там ЗСУ успішно відбили у ворога бажання рухатись далі.