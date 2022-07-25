Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. Вона каже, що обстріли в області лунають не лише в гарячих точках, де тривають бої, а всюди.

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За її словами, 25 липня ворог знову накрив Краматорськ, були обстріли і в Костянтинівці.

Також від обстрілів загинула людина в Мар’їнці, ще одна людина загинула в Соледарі, в Авдіївці є поранені тощо. Такі обстріли в нас щодня,

– зізнається Ігнатченко.

Речниця Донецької ОВА наголосила, що про безпеку та нормалізацію ситуації говрити зараз не можна. Росіяни вдаються до тактики терору мирного населення.

"На лінії фронту, де стоять українські захисники, все без змін – ЗСУ міцно тримають свої позиції і здавати їх не збираються", – додала вона.

Ігнатченко розповіла про наслідки обстрілів на Донеччині. Зокрема, вже пошкоджено чи зруйновано понад 65 тисяч будинків, як приватних, так і багатоповерхівок. Також пошкоджена половина освітніх закладів із 500.

Ігнатченко про масовані обстріли та ситуацію на Донеччині:



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