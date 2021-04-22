Эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад после следующего заседания Трехсторонней контактной группы. Его планируют провести 28 апреля.

Такое предположение высказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов.

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Возможность мира на Донбассе

Арестович рассказал, что недавно состоялось заседание политических советников.

На нем все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерам, сделать так, чтобы воцарилась тишина на фронте. Козак (Дмитрий Козак – заместитель главы администрации президента России) несколько раз подчеркнул это,

– отметил советник украинской делегации.

Он добавил, что украинская сторона за такой вариант еще "с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года".

Впоследствии состоялось заседание подгруппы по безопасности, на котором в течение 3 часов прошли весь документ в первом чтении. За основу взяли украинский документ дополнительных мероприятий по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте.

"Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должно состояться второе чтение", – подчеркнул Арестович.

По его словам, документ могут подать на общее заседание ТКГ 28 апреля.

Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ,

– отметил советник делегации.

Тогда, по его мнению, можно будет надеяться на снижение эскалации на фронте.

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