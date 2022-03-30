Алексей Арестович рассказал, что это нельзя считать ошибкой ВСУ.

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Он объяснил, что есть две простые причины. Первая состоит в том, что у Украины с Россией и Беларусью суммарно 6,5 тысячи километров границы.

Ни одно государство мира, даже США не сможет равномерно защитить такую ​​протяженность границы. Это физически невозможно,

– объяснил советник главы ОП.

А другая – в том, что невозможно было перекрыть входы в город под Киевом.

Нам приходится маневрировать

В полесских лесах можно было бы стать и давать бой, но "плечо" российской авиации из Беларуси очень короткое. И наши войска там бы просто перемешали с песком, вот и все,

– объяснил Арестович.

Но уже сейчас идет определенное контрнаступление, ведь часть вражеской авиации была уничтожена, так что можно наступать спокойнее. И там перемешались боевые порядки, поэтому тяжело применять авиацию.

"Мы вынуждены были в айкидо сыграть – немного отойти, чтобы потом переломить", – добавил Арестович.

Он объяснил, что по-прежнему, как и в первые дни войны, так и сейчас, любая позиционная оборона для нас – смерть. Украине приходится маневрировать, а Россия в то же время хочет просто продемонстрировать "шок и трепет" для того, чтобы все выглядело так, будто они прорвались в Киев.

Также Арестович отметил, что по той же причине не перекрыли Крымский перешеек.

Любое количество стоящих там войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы и видели по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области,

– добавил он.

Также советник главы ОП рассказал, что, насколько ему известно, войска сначала отвели от Крымского перешейка, потом бросили назад, чтобы удержаться. Но все было уничтожено российской авиацией.

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