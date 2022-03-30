Олексій Арестович розповів, що це не можна вважати помилкою ЗСУ.

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Він пояснив, що є дві прості причини. Перша полягає у тому, що в України з Росією і Білоруссю сумарно 6,5 тисяч кілометрів кордону.

Жодна держава світу, навіть США не зможуть рівномірно захистити таку протяжність кордону. Це фізично неможливо,

– пояснив радник глави ОП.

А друга у тому, що неможливо було перекрити входи до міста під Києвом.

Нам доводиться маневрувати

В поліських лісах можна було б стати і давати бій, але ж "плече" російської авіації з Білорусі дуже коротке. І наші війська там би просто перемішали з піском, от і все,

– пояснив Арестович.

Але вже зараз йде певний контрнаступ, адже частину ворожої авіації було знищено, тож можна наступати спокійніше. І там перемішалися бойові порядки, тому важко застосовувати авіацію.

"Ми змушені були в айкідо зіграти – трішки відійти, щоб потім переломити", – додав Арестович.

Він пояснив, що як і раніше, у перші дні війни, так і зараз, будь-яка позиційна оборона для нас – смерть. Україні доводиться маневрувати, а Росія в той же час хоче просто продемонструвати "шок і трепет" для того, аби все виглядало так, наче вони прорвались в Київ.

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