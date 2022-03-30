Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наполягає, що Україна здатна контратакувати та звільняти свої території. Він розповів, що для цього потрібно.

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Якщо у нас буде достатньо інтенсивної зброї, ми переможемо,

– каже Єрмак.

В іншому випадку витісняти росіян буде важче, ніж зупинити їхнє просування.

"Я думаю, що у світі є одна, а може й дві армії, які здатні зупинити російську армію після місяця боїв. Якби я був членом НАТО, мені було б дуже цікаво мати країну, яка на практиці покаже, на що вона здатна", – каже він.

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