Арестович отметил, что захватчикам удалось несколько продвинуться по Попасной. Об этом он заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

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Захват Попасной оккупантам будет дорого стоить и продлиться недолго

Арестович заметил, что он с самого начала войны говорил о том, что русские захватчики могут захватить Попасную или еще куда-нибудь продвинуться.

"На тактическом уровне они могут иметь успехи. А как им не быть, если при концентрации артиллерии там 5 их стволов на 1 наш. Авиация, ракетные войска и т.д. Они создали локальное преимущество", – добавил советник главы ОП.

Однако оккупантов могут ожидать разве что тактические успехи, а оперативных у них не будет. По словам Арестовича, они только могут захватить Попасную, куда-то вплотную подвинуться или взять еще несколько деревень или городов.

Ну и что дальше? Ничего. Резервы потратятся, будут сидеть и удерживать Попасную радостно, прятать свои трупы, которые они там сотни положат,

– заметил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что сейчас следует ожидать, когда приедет насыщенная западным оружием украинская группировка и начнет брать Попасную в ответ.

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