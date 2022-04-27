Арестович зауважив, що наразі загарбникам вдалося дещо просунулися Попасною. Про це він заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

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Захоплення Попасної окупантам дорого коштуватиме і триватиме недовго

Арестович зауважив, що він з самого початку війни казав про те, що російські загарбники можуть захопити Попасну чи ще кудись просунутися.

"На тактичному рівні вони можуть мати успіхи. А як їм не бути, якщо при концентрації артилерії там 5 їхніх стволів на 1 наш. Авіація, ракетні війська тощо. Вони ж створили локальну перевагу", – додав радник голови ОП.

Однак окупантів можуть чекати хіба тактичні успіхи, а оперативних вони не матимуть. За словами Арестовича, вони лише можуть захопити Попасну, кудись впритул посунутися чи взяти ще кілька сіл чи міст.

Ну і що далі? Нічого. Резерви витратиться, сидітимуть й утримуватимуть Попасну радісно, ​​ховатимуть свої трупи, які вони там сотні покладуть,

– зауважив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що наразі слід чекати, коли приїде насичене західною зброєю українське угруповання і почне брати Попасну у відповідь.

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