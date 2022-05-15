Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что сейчас российские захватчики начинают набираться смелости во временно оккупированной Херсонской области.

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Задержания участились

По его словам, захватчики увеличивают количество блокпостов. В то же время усиливают проверки обычных граждан, которые перемещаются по городу по своим делам – пешком или транспортом.

Участились задержания людей, которые просто не понравились оккупантам. Арестовывают даже за слово "орки", или потому, что у них в телефоне есть приложение Дия, где написано о русском корабле, или за слова "ой, у лузі червона калина",

– рассказал Молчанов.

Куда свозят задержанных украинцев

Как отметил активист, прежде всего, задержанных людей везут в СИЗО Херсона. Он подчеркнул, что следственный изолятор рассчитан на содержание до 300 арестованных. Кроме того, добавил, что рядом расположена специальная больница для заключенных, имеющих открытую форму туберкулеза.

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Молчанов предположил, что именно в этот изолятор российские оккупанты привозят украинцев. Он также отметил, что точной информации сейчас никто не знает, поскольку руководит этим учреждением кто-то из предателей – бывших работников. В то же время, руководителя СИЗО россияне задержали.

По приблизительным подсчетам там сейчас находится до 500 задержанных,

– заявил активист.

Где самые важные задержанные

Молчанов предположил, что скорее всего важнейших задержанных – то есть политических, общественных или деятелей местного самоуправления – содержат не там.

"По некоторым показаниям, их содержали даже в здании областной государственной администрации, или вывозили куда-то из Херсона", – сообщил активист.

Молчанов рассказал, за что задерживают и куда свозят украинцев во временно оккупированном Херсоне: смотрите видео



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