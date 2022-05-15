Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что сейчас российские захватчики начинают набираться смелости во временно оккупированной Херсонской области.
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Задержания участились
По его словам, захватчики увеличивают количество блокпостов. В то же время усиливают проверки обычных граждан, которые перемещаются по городу по своим делам – пешком или транспортом.
Участились задержания людей, которые просто не понравились оккупантам. Арестовывают даже за слово "орки", или потому, что у них в телефоне есть приложение Дия, где написано о русском корабле, или за слова "ой, у лузі червона калина",
– рассказал Молчанов.
Куда свозят задержанных украинцев
Как отметил активист, прежде всего, задержанных людей везут в СИЗО Херсона. Он подчеркнул, что следственный изолятор рассчитан на содержание до 300 арестованных. Кроме того, добавил, что рядом расположена специальная больница для заключенных, имеющих открытую форму туберкулеза.
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Молчанов предположил, что именно в этот изолятор российские оккупанты привозят украинцев. Он также отметил, что точной информации сейчас никто не знает, поскольку руководит этим учреждением кто-то из предателей – бывших работников. В то же время, руководителя СИЗО россияне задержали.
По приблизительным подсчетам там сейчас находится до 500 задержанных,
– заявил активист.
Где самые важные задержанные
Молчанов предположил, что скорее всего важнейших задержанных – то есть политических, общественных или деятелей местного самоуправления – содержат не там.
"По некоторым показаниям, их содержали даже в здании областной государственной администрации, или вывозили куда-то из Херсона", – сообщил активист.
Молчанов рассказал, за что задерживают и куда свозят украинцев во временно оккупированном Херсоне: смотрите видео
Ситуация в Херсонском СИЗО: что известно
- Российские оккупанты 11 мая ворвались в Херсонское СИЗО. Они забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать оккупантам негодование. Так российские изверги из-за этого его сразу убили.
- Известно, что россияне назначили "руководить" учреждением коллаборанта Евгения Соболева. Отмечается, что он согласился возглавить пенитенциарную систему в Херсонской области.
- Настоящего руководителя СИЗО оккупанты вывезли в неизвестном направлении. В то же время работники отказались сотрудничать с оккупационными российскими властями и уволились.