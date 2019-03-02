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      Арьев: Россия хочет унизить Совет Европы и уничтожить доверие к Европарламенту

      27 Читати новину українською
      Владимир Арьев
      Владимир Арьев / "Радио Свобода"

      Кремль и пророссийские силы в Европе в очередной раз выстраивают планы возвращения России в ПАСЕ. Они рассчитывают использовать как рычаг влияния страх европейских политиков перед вероятным выходом РФ из Совета Европы и Европейского суда по правам человека.

      Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

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      При этом, как отметил дипломат, пророссийские силы далеко не имеют единодушной поддержки. Но чтобы сохранять хотя бы такое положение дел, приходится очень много и терпеливо объяснять европейским политикам, почему Россия ведет себя именно так.

      Что будет означать выход России из Совета Европы и ЕСПЧ?

      Европейцы, в основном, считают, что участие России в этих евроструктурах – единственный способ прямо влиять на российские дела. Особенно по защите прав человека на территории РФ.

      На самом деле Россия сама хочет избавиться от этой надстройки над собой. И больше всего ее устраивает вариант – и выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ, и унизить Совет Европы,
      – пояснил Арьев.

      И добавил, что перед выборами в Европейский парламент Россия просто мечтает руками ПАСЕ уничтожить доверие к этой организации.

      "Европейцы понимают, что правда на нашей стороне. Но страшно", – подытожил Арьев.

      Что такое ПАСЕ?Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация 47 европейских государств. Членство в ней открыто для всех европейских стран, которые признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из наибольших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

      Почему Россия не участвует в работе ПАСЕ?

      9 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий России из-за аннексии Крыма и критикой российских предложений по федерализации Украины. Крымский "референдум" назван противоречащим как крымской, так и украинской Конституции.

      10 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация Российской Федерации за принятие Крыма в состав России, лишена права голоса в ассамблее и исключена из всех руководящих органов. В дальнейшем ежегодно действие резолюции продолжали.

      24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей ответственна Россия. Также ПАСЕ констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

      28 июня 2018 года ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

      9 октября 2018 года ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение по этому вопросу на 2019 год. Поэтому Россия не смогла восстановить свое участе в организации.

      10 октября 2018 года Генеральный секретарь организации Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. В то же время в РФ считают, что у организации нет будущего без России

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России ПАСЕ Европарламент
      Источник: 24 канал
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