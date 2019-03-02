Ар'єв: Росія прагне принизити Раду Європи і знищити довіру до Європаламенту

Кремль та проросійські сили у Європі вкотре вибудовують плани повернення Росіє до ПАРЄ. Вони розраховують використати як важіль впливу острах європейських політиків перед ймовірним виходом РФ із Ради Європи та Європейського суду з прав людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.

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При цьому, як зазначив дипломат, проросійські сили далеко не мають одностайної підтримки. Але щоб зберігати хоча б такий стан справ, доводиться дуже багато і терпляче пояснювати європейським політикам, чому Росія поводиться саме так.

Що означатиме вихід Росії із Ради Європи та ЄСПЛ?

Європейці, здебільшого, вважають, що участь Росії у цих євроструктурах – єдиний спосіб прямо впливати на російські справи. Особливо щодо захисту прав людини на території РФ.

Насправді Росія сама хоче позбутися цієї надбудови над собою. І найбільше її влаштовує варіант – і вийти з-під юрисдикції ЄСПЛ, і принизити Раду Європи,

– пояснив Ар'єв.

І додав, що перед виборами в Європейський парламент Росія просто мріє руками ПАРЄ знищити довіру до цієї організації.

"Європейці розуміють, що правда на нашому боці. Але страшно", – підсумував Ар'єв.

Що таке ПАРЄ? Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародна організація 47 європейських держав. Членство у ній відкрите для усіх європейських країн, які визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Чому Росія не бере участь у роботі ПАРЄ?

9 квітня 2014 ПАРЄ прийняла резолюцію із засудженням дій Росії через анексію Криму і критикою російських пропозицій по федералізації України. Кримський "референдум" названий таким, що суперечить як кримській, так і українській Конституції.

10 квітня 2014 року ПАРЄ прийняла резолюцію, згідно з якою делегація Російської Федерації за прийняття Криму до складу Росії позбавлена права голосу в асамблеї і виключена з усіх керівних органів. Надалі щороку дію резолюції продовжували.

24 квітня 2018 року ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей відповідальна Росія. Також ПАРЄ констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

28 червня 2018 року ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

9 жовтня 2018 року ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала рішення щодо цього питання на 2019 рік. Тож Росія не змогла поновити своєї участі в організації.

10 жовтня 2018 року Генеральний секретар організації Ради Європи Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії