Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Nacion.

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Что известно о реформе аргентинского лидера

Пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни объяснил, что раньше миграция в страну была добродетельной и основанной на упорном труде и уважении к закону. Однако он отметил, что теперь ситуация изменилась – многие люди злоупотребляют возможностью свободно приехать в Аргентину.

В какой-то момент дела пошли не по плану, и уже некоторое время у нас действуют правила, которые поощряют хаос и злоупотребления в отношении тех, кто далек от того, чтобы честно приехать сюда, чтобы построить процветающее будущее. Сегодня почти каждый может въехать без особых вопросов, а условия депортации слишком гибкие,

– рассказал он.

Адорни отметил, что за последние 20 лет в Аргентину нелегально приехали 1,7 миллиона человек, а госбольницы за год потратили 114 миллионов долларов на услуги для иностранцев.

Преступники приходят, они продолжают совершать преступления, и никто ничего не делает. С этим правительством этому придет конец,

– заявил пресс-секретарь президента.

Теперь из страны будут депортировать людей, кто является осужденными за преступление и кто не сообщает об истинных причинах поездок. Иммигранты будут оплачивать медицинские услуги и страховку, а те, кто остаются нелегально, не смогут получить гражданство.

В частности, ограничения касаются беременных россиянок, которые осуществляют "родильный туризм". В Аргентине роды теперь больше не будут давать автоматического права на ВНЖ, а подать документы на гражданство на основании рождения ребенка больше нельзя. Документы также будут рассматривать миграционная служба, а не суд.

Напомним, что в Аргентину массово ехали рожать россиянки, потому что благодаря этому ребенок автоматически получал гражданство страны, а родители могли получить паспорт через два года.

По статистике аргентинской миграционной службы, в 2022 году в страну прибыли 10 500 беременных россиянок. Значительная часть из них после рождения детей покинула территорию Аргентины.