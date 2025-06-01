Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на La Nacion.

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Що відомо про реформу аргентинського лідера

Прессекретар президента Аргентини Мануель Адорні пояснив, що раніше міграція до країни була доброчесною та заснованою на наполегливій праці та повазі до закону. Проте він наголосив, що тепер ситуація змінилася – багато людей зловживають можливістю вільно приїхати в Аргентину.

У якийсь момент справи пішли не за планом, і вже деякий час у нас діють правила, які заохочують хаос і зловживання щодо тих, хто далекий від того, щоб чесно приїхати сюди, щоб побудувати процвітаюче майбутнє. Сьогодні майже кожен може в’їхати без особливих питань, а умови депортації надто гнучкі,

– розповів він.

Адорні зазначив, що за останні 20 років у Аргентину нелегально приїхали 1,7 мільйона людей, а держлікарні за рік витратили 114 мільйонів доларів на послуги для іноземців.

Злочинці приходять, вони продовжують скоювати злочини, і ніхто нічого не робить. З цим урядом цьому прийде кінець,

– заявив прессекретар президента.

Тепер з країни депортуватимуть людей, хто є засудженими за злочин та хто не повідомляє про справжні причини поїздок. Іммігранти оплачуватимуть медичні послуги та страховку, а ті, хто залишаються нелегально, не зможуть отримати громадянство.

Зокрема, обмеження стосуються вагітних росіянок, які здійснюють "пологовий туризм". В Аргентині пологи тепер більше не даватимуть автоматичного права на ВНЖ, а подати документи на громадянство на підставі народження дитини більше не можна. Документи також розглядатимуть міграційна служба, а не суд.

Нагадаємо, що в Аргентину масово їхали народжувати росіянки, тому що завдяки цьому дитина автоматично отримувала громадянство країни, а батьки могли отримати паспорт через два роки.

За статистикою аргентинської міграційної служби, у 2022 році у країну прибули 10 500 вагітних росіянок. Значна частина з них після народження дітей залишила територію Аргентини.